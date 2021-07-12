Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

"Надеюсь последствий не будет": Хабиров об итогах Фольклориады

"Надеюсь последствий не будет": Хабиров об итогах Фольклориады

12:26, 12 июл 2021

Глава Башкирии заявил, что фестиваль прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Сегодня, 12 июля, состоялось оперативное совещание с главой Башкирии. На встрече Радий Хабиров подвел итоги Фольклориады, которая проходила в республике с 3 по 10 июля. Руководитель региона поблагодарил всех, кто был причастен к работе над фестивалем, за качественную организацию. Кроме того, он заявил, что на Фольклориаде соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования.


— Мы приняли непростое решение — провели Фольклориаду. Это было очень красиво, важно. Настоящая народная дипломатия. Концерты были замечательные и открытие, и закрытие. Такая атмосфера дружбы! Мы сделали большой вклад в развитие народной дипломатии. Мероприятия, которые проходили в закрытых помещениях, на очень высоком организованном уровне прошли. Надеюсь, что мы каких-то тяжелых последствий после Фольклориады иметь не будем, — сказал Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: