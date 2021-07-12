"Надеюсь последствий не будет": Хабиров об итогах Фольклориады

12:26, 12 июл 2021

Глава Башкирии заявил, что фестиваль прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.







Сегодня, 12 июля, состоялось оперативное совещание с главой Башкирии. На встрече Радий Хабиров подвел итоги Фольклориады, которая проходила в республике с 3 по 10 июля. Руководитель региона поблагодарил всех, кто был причастен к работе над фестивалем, за качественную организацию. Кроме того, он заявил, что на Фольклориаде соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования.





— Мы приняли непростое решение — провели Фольклориаду. Это было очень красиво, важно. Настоящая народная дипломатия. Концерты были замечательные и открытие, и закрытие. Такая атмосфера дружбы! Мы сделали большой вклад в развитие народной дипломатии. Мероприятия, которые проходили в закрытых помещениях, на очень высоком организованном уровне прошли. Надеюсь, что мы каких-то тяжелых последствий после Фольклориады иметь не будем, — сказал Радий Хабиров.

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