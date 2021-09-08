Глава Башкирии рассказал, почему в республике не ужесточаются антиковидные меры
19:51, 08 сен 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров на прямой линии объяснил, почему в республике, несмотря на распространение коронавируса, не ужесточается масочный режим. По мнению руководителя региона, за минувшие два года борьбы с пандемией «люди очень устали от ограничений».
- Вспомните, первые месяцы борьбы с ковидом, - сказал Радий Фаритович. – Фактически каждые две недели вносились изменения в указ о повышенной готовности. Сегодня я не вижу смысла вводить драконовские меры и создавать людям неудобства, так как мы видим решение этой проблемы – вакцинация.
По словам г-на Хабирова, иногда проверки по соблюдению масочного режима проходят в магазинах и организациях, хотя «очень не хочется этого делать».
Радий Хабиров уверяет, что в Башкирии «от коронавируса не погиб ни один вакцинированный человек».