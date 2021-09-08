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Глава Башкирии рассказал, почему в республике не ужесточаются антиковидные меры

Глава Башкирии рассказал, почему в республике не ужесточаются антиковидные меры

19:51, 08 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров на прямой линии объяснил, почему в республике, несмотря на распространение коронавируса, не ужесточается масочный режим. По мнению руководителя региона, за минувшие два года борьбы с пандемией «люди очень устали от ограничений».

- Вспомните, первые месяцы борьбы с ковидом, - сказал Радий Фаритович. – Фактически каждые две недели вносились изменения в указ о повышенной готовности. Сегодня я не вижу смысла вводить драконовские меры и создавать людям неудобства, так как мы видим решение этой проблемы – вакцинация.

По словам г-на Хабирова, иногда проверки по соблюдению масочного режима проходят в магазинах и организациях, хотя «очень не хочется этого делать».

- Если мы найдем баланс между ограничениями и свободой действий – было бы хорошо, - говорит он. – Мы сегодня научились жить в условиях ограничений, стали более дисциплинированными. Но сегодня и вакцинация может помочь снять ограничения.

Радий Хабиров уверяет, что в Башкирии «от коронавируса не погиб ни один вакцинированный человек».

- Да, и сделавшие прививку заболевают ковидом, - признался он. – Такие случаи есть, но небольшой процент, потому что у всех разная реакция организма. Хотя привитые болеют легко и ни один из них не оказался в реанимации.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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