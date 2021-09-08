Глава Башкирии рассказал, почему занимается мелкими вопросами, для решения которых есть министры

19:57, 08 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 8 сентября, во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, почему он вынужден решать вопросы, для решения которых есть менеджеры.







«Иногда для того, чтобы настроить систему, работать четко, эффективно, иногда нужно самому во все это погружаться. Это не просто на самом деле, потому что еще и опасно. Вы справедливо говорите, все таки моя задача, как руководителя республики, тратить больше времени на аналитику, на предложение проектов, на работу с федеральным центром, на общение с людьми и так далее», – отметил глава республики.

Радий Хабиров согласился, что должен больше времени тратить на стратегию и проекты, которые будут закладывать будущее республики. В то же время, по его словам, правительство республики работает довольно эффективно», и в его команде достаточно самостоятельные люди, которые способны двигать историю и экономику.

«Были проблемы, мы начинаем потихонечку это исправлять. Иногда самому приходится, иногда, к сожалению, голос повышать, иногда приходится принимать жесткие меры в отношении руководителей, но, подчеркиваю, я согласен с тем, что не должен я, как руководитель, но полагаю, что потихонечку я от этой суеты небольшой буду уходить и больше времени проводить, подчеркиваю, над стратегией нашей республики, но пока вот настраиваем систему», – подытожил он.

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