Глава Башкирии признался, почему в условиях пандемии была проведена Фольклориада

20:01, 08 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время сегодняшнего прямого эфира с жителями республики высказался о проведении крупных массовых мероприятий в условиях пандемии. В частности, глава признался, что если бы ему пришлось принимать решение об организации «Фольклориады» сегодня, он бы наверняка отказался.







«Если бы мне сейчас позвонили и сказали: «Радий Фаритович, вы готовы провести Фолькориаду?», я бы сказал «нет». Наверное, я бы так и сказал, честно вам признаюсь», - сказал он.

Радий Хабиров объяснил, что изначально фестиваль должен был пройти в 2020 году, а подготовка к мероприятию началась в 2018 – тогда предугадать эпидемиологическую ситуацию было невозможно. При этом отказаться от переноса «Фольклориады» значило бы «потерять» ее совсем, говорит он.

«В 2021 году перенос опять возникает – ну тогда бы мы ее практически потеряли – это первое. Второе – каждое мероприятие несет пользу. Каждое мероприятие, которое мы проводим, вы уж меня извините, я образно скажу, оно вырванное в какой-то конкурентной борьбе, вырванное благодаря лоббистским возможностям наших коллег и так далее», - объясняет глава.

«Здесь позволяет проводить то, что мы немножко научились жить в таких нормах. Мы постоянно ищем баланс между возможным вредом и пользой», - подытожил руководитель региона.

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По словам Радия Хабирова, каждое их крупных событий, проведенных в республике в последнее время, дает большой толчок для развития и узнаваемости Башкирии.