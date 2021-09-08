Глава Башкирии признался, почему в условиях пандемии была проведена Фольклориада
20:01, 08 сен 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров во время сегодняшнего прямого эфира с жителями республики высказался о проведении крупных массовых мероприятий в условиях пандемии. В частности, глава признался, что если бы ему пришлось принимать решение об организации «Фольклориады» сегодня, он бы наверняка отказался.
«Если бы мне сейчас позвонили и сказали: «Радий Фаритович, вы готовы провести Фолькориаду?», я бы сказал «нет». Наверное, я бы так и сказал, честно вам признаюсь», - сказал он.
Радий Хабиров объяснил, что изначально фестиваль должен был пройти в 2020 году, а подготовка к мероприятию началась в 2018 – тогда предугадать эпидемиологическую ситуацию было невозможно. При этом отказаться от переноса «Фольклориады» значило бы «потерять» ее совсем, говорит он.
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