Глава Башкирии ответил на массовые жалобы жителей, касающиеся общественного транспорта
20:07, 08 сен 2021
Глава Башкирии ответил на многочисленные жалобы жителей республики на транспорт, причем большая их часть касается Уфы. Он отметил, что у каждого руководителя есть направления работы, которые удаются лучше, и те, которые решаются не сразу.
- Скажу так: третий год я занимаюсь транспортом Уфы, и это не так просто, - заявил он. – Когда я только пришел и увидел эти чудовищные «пазики» с «ушками», решил ситуацию менять. И, конечно, работать сразу надо было с «Башавтотрансом». У нас очень большая часть энергии ушла на то, чтобы укрепить предприятия автопарком, водителями, дисциплиной. Кстати, эта работа неумолимо растет.
При этом он признался, что невозможно обеспечить столицу только силами госперевозчика, потому что, в первую очередь, на это отреагирует антимонопольный комитет.
Главной задачей до конца года Радий Хабиров назвал уход с уфимских маршрутов всех устаревших «пазиков».