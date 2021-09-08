Глава Башкирии ответил на массовые жалобы жителей, касающиеся общественного транспорта

20:07, 08 сен 2021

Глава Башкирии ответил на многочисленные жалобы жителей республики на транспорт, причем большая их часть касается Уфы. Он отметил, что у каждого руководителя есть направления работы, которые удаются лучше, и те, которые решаются не сразу.







- Скажу так: третий год я занимаюсь транспортом Уфы, и это не так просто, - заявил он. – Когда я только пришел и увидел эти чудовищные «пазики» с «ушками», решил ситуацию менять. И, конечно, работать сразу надо было с «Башавтотрансом». У нас очень большая часть энергии ушла на то, чтобы укрепить предприятия автопарком, водителями, дисциплиной. Кстати, эта работа неумолимо растет.

При этом он признался, что невозможно обеспечить столицу только силами госперевозчика, потому что, в первую очередь, на это отреагирует антимонопольный комитет.

- Тогда я бросил клич к частным перевозчикам и предложил работать, но на наших условиях. Это не получилось, приходится постоянно поддавливать, настаивать на своем. Но мы придерживаемся принципа «кто не с нами, тот работать не будет», - добавил Радий Фаритович.

- А то, как это все выглядит. Люди выигрывают маргруты, бросают клич водителям, распределяют рейсы и требуют каждый день по тысяче в кассу внести, - продолжил он. – Причем ведь не в «белую» кассу эти деньги вносятся. При этом сами водители выполняют очень тяжелый труд.









По словам руководителя республики, главной целью карты «Алга» стал вывод налички из серой зоны и уплата налогов с пассажироперевозок.

Главной задачей до конца года Радий Хабиров назвал уход с уфимских маршрутов всех устаревших «пазиков».

- Уфа – миллионная столица, и мы вправе устанавливать свои требования к общественному транспорту, - пояснил глава Башкирии. – Автобусы должны быть современными. А тот Техас, который был, мы потихоньку будем причесывать, и эту ситуацию исправим. Надеюсь, скоро жители будут жаловаться меньше.

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