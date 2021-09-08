Глава Башкирии рассказал о своем отношению к байству во власти

20:43, 08 сен 2021

С приходом на должность главы Башкирии Радий Хабиров заявлял о намерении искоренить байство власти. Спустя три года он дал оценку этой работе. По его словам, отношение к вопросу за это время не изменилось.







- Надеюсь, у меня самого байства не появилось, - пошутил он. – Я даже супруге своей Карине как-то сказал, что, если начну не в ту сторону меняться, пусть биту по голове и по голове бьет. Но без шуток – я это все очень не люблю, поэтому мы работаем с главами муниципалитетов.



Глава республики признался, что при назначении нового сотрудника или главы муниципалитета старается понять – хороший это человек или нет.

- Мы проводим скрупулезную кадровую работу, изучаем его работу на прошлых должностях, собираем отзывы о его работе, - пояснил он. – Возможно, где-то еще отблески остались, но мы за это по голове сразу главам даем.

При этом все увольнения руководитель республики старается проводить аккуратно, не преследуя злобной цели преследовать кого-либо.

- Кто-то делает ошибки, кто-то устает, но люди все равно работали, и я уважаю и понимаю их труд, - добавил Радий Фаритович. – Их ведь все по голове бьют – начиная от СМИ, заканчивая правоохранительными органами. И нам нужно деликатно выстраивать кадровый корпус, все время по голове бить – такая тактика не работает.

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