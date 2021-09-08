Глава Башкирии рассказал о своем отношению к байству во власти
20:43, 08 сен 2021
С приходом на должность главы Башкирии Радий Хабиров заявлял о намерении искоренить байство власти. Спустя три года он дал оценку этой работе. По его словам, отношение к вопросу за это время не изменилось.
- Надеюсь, у меня самого байства не появилось, - пошутил он. – Я даже супруге своей Карине как-то сказал, что, если начну не в ту сторону меняться, пусть биту по голове и по голове бьет. Но без шуток – я это все очень не люблю, поэтому мы работаем с главами муниципалитетов.
Глава республики признался, что при назначении нового сотрудника или главы муниципалитета старается понять – хороший это человек или нет.
При этом все увольнения руководитель республики старается проводить аккуратно, не преследуя злобной цели преследовать кого-либо.