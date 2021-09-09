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Глава Башкирии рассказал о своих музыкальных предпочтениях и как он относится к Моргенштерну

Глава Башкирии рассказал о своих музыкальных предпочтениях и как он относится к Моргенштерну

08:22, 09 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов, признался, что не слушает песни Моргенштерна, но радуется его доброму отношению к Уфе. Радий Хабиров отметил, что «молодежная тема» в плане музыки не его история.

- Я его не слушаю, но и молодежь, думаю, не слушает песни Антонова, которые люблю я, - сказал глава республики. – Сегодня все так привыкли думать, что где-то там трава зеленее, жизнь слаще, а у нас все плохо. А вот Моргенштерн с уважением к Уфе относится, можно его своего рода амбассадором Уфы назвать.

При этом среди любимых песен и исполнителей г-н Хабиров назвал Дениса Майданова и его композицию «Ничего не жаль». Эту песню любит и сын главы региона Фарит.

Также Радий Хабиров слушает группу Reamonn и особенно любит песню Tonight, а также исполнение Криса Нормана.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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