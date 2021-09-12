Путин наградил Главу Башкирии орденом Александра Невского

14:27, 12 сен 2021

Президент России Владимир Путин наградил Главу Башкортостана Радия Хабирова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







Руководитель республики награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.

Справочно. Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации — за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

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