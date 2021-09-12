Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Путин наградил Главу Башкирии орденом Александра Невского

Путин наградил Главу Башкирии орденом Александра Невского

14:27, 12 сен 2021

Президент России Владимир Путин наградил Главу Башкортостана Радия Хабирова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководитель республики награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.

Справочно. Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации — за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: