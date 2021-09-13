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Путин подписал указ об учреждении нового почетного знака

Путин подписал указ об учреждении нового почетного знака

14:36, 13 сен 2021

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ „За успехи в труде“», — отмечается в документе.

Почетный знак присваивается за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за пять лет.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в РФ останется на уровне 4,5% до конца 2021 года. До этого Котяков сказал, что в российских центрах занятости зарегистрированы около 1 млн человек. При этом бывший замглавы Минтруда РФ Александр Сафонов высказался, что общая численность безработных в России может вдвое превышать данные о количестве зарегистрированных граждан без работы.

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Источник: www.rosbalt.ru
Фото: Kremlin.ru
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