Глава Башкирии: "Власть всегда захватывается и по собственной воле не отдается" (видео)

15:23, 13 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что правящие элиты, захватив власть, никогда по собственной воле ее не отдадут. «С какой стати мы должны тебе выстилать красную дорожку?» — заметил глава республики. Видео выступления чиновника на прямой линии опубликовало издание «Бизнес Online».







«В политике очень жесткие правила. И первое правило, вот, я вам хочу сказать: первое правило — власть, она никогда так просто не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть — он никогда с ней не расстанется. Вот точно так же… Я сейчас не буду про „Единую Россию“, поскольку, тут меня чтобы не обвинили. Точно так же, вот я сейчас здесь нахожусь в определенной политической системе… Власть… Потому что не бывает всегда, что все 100% проголосовали. Вот эта власть, это Царствие небесное, она когда-то наступит, я не знаю, нет. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоят большая группа людей, захватывается», — пояснил Радий Хабиров.

«Поэтому там идет жесткая борьба. Ты должен быть готов. А с какой стати мы тебе, значит, ты пришел и критикуешь эту власть. А с какой стати тебе… вот почему я… мы должны тебе выстилать красную дорожку, и иди по ней прогуляйся. Нет! Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе. К очень жесткой борьбе, где критика, где много несправедливости, где много лжи против тебя, где много оскорблений против тебя и так далее. Я — глава республики, уже взрослый человек, да, большая у меня должность — на меня постоянно идет поток и лжи, и оскорблений. Но я это понимаю, зачем я это делаю. Я работаю здесь, и я в политической борьбе нахожусь», — резюмировал глава Башкирии.

Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию общественности. Лидер движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин призвал Генпрокуратуру оценить слова Хабирова о том, что «власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается», передает «Клуб регионов».



Рахматуллин считает, что если бы подобные слова произносили представители оппозиции, то у правоохранительных органов возникли бы к ним претензии: «Я, понимаешь, агитирую людей активнее участвовать в выборах, чтобы сменить эту власть по закону. А Хабиров мне отвечает, что власть можно только захватить! Это как понимать? Меня бы за такие слова уже „закрыли“ бы лет на 10! И не нужно говорить, что он имел в виду другое».





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