Владимир Путин вынужден уйти на самоизоляцию

14:24, 14 сен 2021

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что в его окружении выявили случаи заболевания коронавирусом.







— Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, — говорится на сайте Кремля.



Впервые президент страны заявил об этом еще вчера, но тогда его прессс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что это было сказано образно.

Из-за перехода на самоизоляцию Владимир Путин примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.





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