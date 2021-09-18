Глава Башкирии вмешался в ситуацию с задержанной в Турции жительницей города Октябрьского

10:29, 18 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров вмешался в ситуацию с задержанной в Турции 27-летней девушкой. Жительницу города Октябрьского Алию турецкие правоохранители подозревают в совершении кражи кошелька с 800 долларами в отеле.







Девушку вместе с мужем и двумя детьми уже выселили из отеля, теперь семья вынуждена снимать жилье в Анталии за немалые деньги. По страховке не получилось нанять адвоката – им отказали в предоставлении юридических услуг. Алия полностью отрицает свою вину, готова доказывать свою невиновность, только вот денег у семьи на юридические услуги нет, потому что в Турции они неимоверно дороги.

Как стало известно агентству «Башинформ» от собственного источника в администрации Главы Башкортостана, Радий Хабиров принял решение вмешаться в данный инцидент и помочь жительнице города Октябрьского. Известно, что республика обеспечит представление адвокатом интересов Алии.





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Фото: соцсети