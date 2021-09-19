В Башкирии на выборах в Госдуму России явка составила более 48 процентов
09:11, 19 сен 2021
В Башкирии на выборах в Госдуму РФ по состоянию на 20 часов второго дня голосования - 18 сентября проголосовала почти половина избирателей.
По данным ГАС «Выборы» в республике на избирательные участки пришли 48,53 процента избирателей от числа включенных в списки - 1 287 800 человек.
19 сентября будет последний, третий день голосования. Избирателей ждут на избирательных участках с 8 до 20 часов.
Источник:
i-gazeta.com
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