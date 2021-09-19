В Бурзянском районе Башкирии прокомментировали "вброс" бюллетеней (видео)

09:47, 19 сен 2021

18 сентября пользователи соцсетей обсуждали видео, где снято, как члены избирательной комиссии опускают бюллетени в ящики для голосования. Отмечено, что всё это происходит 18 сентября 2021 года в 12:17. Обнаружилось, что запечатлено всё это на избирательном участке села Старосубхангулово Бурзянского района.





Как же было дело? Об этом рассказал председатель ТИК Бурзянского района Салават Уразаев. На видео попал УИК в РДК Старосубхангулово. Там установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Он сообщил, что 18 сентября в полдень обнаружилось, что в КОИБе неправильно установлена дата. Пользователи сами поправить не смогли, пришлось произвести перезагрузку системы. Как прописано в инструкции, установили тестовый режим и запустили тестовые образцы, которые при подсчете голосов не учитываются.

Сейчас на участке КОИБ заменен обычным ящиком для голосования.



Политолог Валех Аббасов, комментируя видео, сказал, что существуют определенные регламенты, инструкции ЦИКа, по которым проводится тестирование КОИБ, и он не видит в произошедшем никаких нарушений.

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