Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии озвучили результаты экзитпол по выборам

В Башкирии озвучили результаты экзитпол по выборам

08:22, 20 сен 2021

В Башкирии озвучили результаты социологического опроса в формате экзитпол. Данные сообщил доктор политических наук, профессор Марат Латыпов. Опросы проводились на 120 участках во всех районах и экономических зонах республики.

Стало известно, что на первом месте — партия «Единая Россия» (проголосовали 69 процентов избирателей), на втором месте — КПРФ (16,7 процента избирателей), на третьем месте — ЛДПР (8,4 процента избирателей). Избирательный барьер в Башкирии преодолели эти три партии. Остальные партии получили менее одного процента голосов.

Около 30 процентов опрошенных отказались отвечать, отметил Марат Латыпов. При этом погрешность исследования составила три процента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: