В Башкирии озвучили результаты экзитпол по выборам

08:22, 20 сен 2021

В Башкирии озвучили результаты социологического опроса в формате экзитпол. Данные сообщил доктор политических наук, профессор Марат Латыпов. Опросы проводились на 120 участках во всех районах и экономических зонах республики.







Стало известно, что на первом месте — партия «Единая Россия» (проголосовали 69 процентов избирателей), на втором месте — КПРФ (16,7 процента избирателей), на третьем месте — ЛДПР (8,4 процента избирателей). Избирательный барьер в Башкирии преодолели эти три партии. Остальные партии получили менее одного процента голосов.



Около 30 процентов опрошенных отказались отвечать, отметил Марат Латыпов. При этом погрешность исследования составила три процента.





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