Глава администрации Хабирова Александр Сидякин остается работать в Башкирии

08:37, 20 сен 2021

Глава администрации Радия Хабирова Александр Сидякин не уходит в Госдуму, как ожидали аналитики, а остается работать в Башкирии. Сегодня, учитывая, что «Единая Россия» набрала в регионе большинство голосов, г-н Сидякин, входивший в выборный список партии власти, мог бы легко пересесть в думское кресло. Глава Башкирии Радий Хабиров развеял интригу: в Госдуму Александр Геннадьевич не переедет.







Напомним, ранее ходили слухи, что Александру Сидякину, в свое время отработавшему два созыва в Госдуме, теперь предложили возглавить один из комитетов российского парламента, и он якобы не просто так оказался в башкирском партийном списке «ЕР». Эксперты уже даже перебирали кандидатуры, которые могли бы заменить Александра Геннадьевича на этом непростом посту.



Сегодня же выясняется, что г-н Сидякин, как и его шеф Радий Хабиров, возглавили избирательный список единороссов в качестве «паровозов» - людей, поднимающих рейтинг остальных членов партии.

- Когда формировали списки «единороссов», то смотрели, какие фамилии лучше сработают, - пояснил руководитель Башкирии Радий Хабиров в общественном центре «Ночь выборов». – У нас и мыслей не было, что Александр Геннадьевич может куда-то собраться.

Глава РБ сообщил, что г-н Сидякин «уже бывал там (в Госдуме, - ред.), поэтому особой интриги и не было».

- Или что-то изменилось? – спросил Радий Фаритович у находившегося здесь же Александра Сидякина.

- Нет, что вы, - засмеялся Александр Геннадьевич. – Я отдаю вам право первым заявить об этой новости.

- Ну, может быть, эта интрига – уйдет Сидякин или не уйдет – дала плюс пять процентов жителей, которые пришли за него проголосовать, чтобы он прошел в Госдуму, - пошутил г-н Хабиров.









Напомним, 45-летний Александр Сидякин имеет большой политический опыт – он семь лет трудился депутатом Госдумы, где занимал пост первого заместителя председателя парламентского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Г-н Сидякин отказался от мандата депутата Госдумы в 2018 году, когда Башкортостан возглавил Радий Хабиров и предложил ему стать руководителем своей администрации. Многие не верили, что Александр Сидякин променяет думское кресло на пусть и высокую должность в Башкирии.

Однако это случилось, и вот уже три года Александр Геннадьевич применяет накопленный политический опыт, разруливая самые сложные проблемы в республике. Александру Сидякину приписывают разрешение конфликтов при объединении БашГУ и УГАТУ, а также лоббирование идеи о строительстве студенческого кампуса мирового уровня, которая получила одобрение на самом высшем уровне, а правительство РФ выделило грант на возведение студгородка в Уфе.





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