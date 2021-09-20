Глава администрации Хабирова Александр Сидякин остается работать в Башкирии
08:37, 20 сен 2021
Глава администрации Радия Хабирова Александр Сидякин не уходит в Госдуму, как ожидали аналитики, а остается работать в Башкирии. Сегодня, учитывая, что «Единая Россия» набрала в регионе большинство голосов, г-н Сидякин, входивший в выборный список партии власти, мог бы легко пересесть в думское кресло. Глава Башкирии Радий Хабиров развеял интригу: в Госдуму Александр Геннадьевич не переедет.
Напомним, ранее ходили слухи, что Александру Сидякину, в свое время отработавшему два созыва в Госдуме, теперь предложили возглавить один из комитетов российского парламента, и он якобы не просто так оказался в башкирском партийном списке «ЕР». Эксперты уже даже перебирали кандидатуры, которые могли бы заменить Александра Геннадьевича на этом непростом посту.
Сегодня же выясняется, что г-н Сидякин, как и его шеф Радий Хабиров, возглавили избирательный список единороссов в качестве «паровозов» - людей, поднимающих рейтинг остальных членов партии.
Глава РБ сообщил, что г-н Сидякин «уже бывал там (в Госдуме, - ред.), поэтому особой интриги и не было».
Однако это случилось, и вот уже три года Александр Геннадьевич применяет накопленный политический опыт, разруливая самые сложные проблемы в республике. Александру Сидякину приписывают разрешение конфликтов при объединении БашГУ и УГАТУ, а также лоббирование идеи о строительстве студенческого кампуса мирового уровня, которая получила одобрение на самом высшем уровне, а правительство РФ выделило грант на возведение студгородка в Уфе.