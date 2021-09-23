Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Супруга Главы Башкирии опубликовала фото сына от первого брака

Супруга Главы Башкирии опубликовала фото сына от первого брака

10:37, 23 сен 2021

Каринэ Хабирова, супруга руководителя Башкортостана, опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию своего старшего сына Артура.

В комментарии к снимку она пожелала своему ребенку счастья. Если верить информации на грамотах, опубликованных на странице мальчика, то учится он в столичной гимназии No 3.

Известно, что Артур является сыном от первого брака Каринэ Хабировой. Сейчас совместно с супругом они воспитывают своих двух общих сыновей.

Отметим, что у самого Радия Хабирова есть 2 старшие дочери.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: