Супруга Главы Башкирии опубликовала фото сына от первого брака

10:37, 23 сен 2021

Каринэ Хабирова, супруга руководителя Башкортостана, опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию своего старшего сына Артура.



В комментарии к снимку она пожелала своему ребенку счастья. Если верить информации на грамотах, опубликованных на странице мальчика, то учится он в столичной гимназии No 3.



Известно, что Артур является сыном от первого брака Каринэ Хабировой. Сейчас совместно с супругом они воспитывают своих двух общих сыновей.



Отметим, что у самого Радия Хабирова есть 2 старшие дочери.

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