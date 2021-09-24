Глава Башкирии поделился душещипательной историей из детства

18:53, 24 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 24 сентября, опубликовал в социальных сетях ностальгический пост, в котором вспомнил своего деда. Руководитель региона рассказал о своей родине и поделился детскими воспоминаниями.







«Когда мы были маленькие и ездили на каникулы в деревню, дед Барый (не путать с Барий, - химический элемент в нашей семье – это только Радий)) встречал нас на подводе в Петровском, и потом мы, укутанные тулупами, 40 минут ехали до Кияуково к анькай и картатай (уверен, что тысячи ишимбайцев, да и башкортостанцев поймут меня)). А потом он отвозил снова в село Петровское, на автобус до Ишимбая», – вспомнил он.

Радий Хабиров также отметил, что его дед часто говорил, что «лошади всего быстрее идут домой». Он добавил, что также говорил и дед его жены Каринэ Хабировой.

«Я уверен, нашим дедам было виднее. Да и весь мир это как-то понял... Вот и я домой. На Родину», – заключил глава.

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Фото: Радий Хабиров/Вконтакте