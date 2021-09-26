Путин на отдыхе в Сибири столкнулся со смертельной опасностью

10:29, 26 сен 2021

Президент России Владимир Путин в начале сентября отдыхал в Сибири с министром обороны Сергеем Шойгу. В машину президента чуть не врезалось стадо маралов, когда они объезжали заповедник.







«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — сказал Владимир Путин во время поездки, передает телеканал «Россия-24» со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Глава государства побывал в заповеднике, до некоторых точек можно было добраться только на транспорте. Путин и Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября. Они осмотрели предполагаемое лежбище медведя в тайге, катались на лодках и ловили рыбу.





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Фото: Официальный сайт Президента РФ