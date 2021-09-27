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Глава Башкирии поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в республике

Глава Башкирии поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в республике

10:23, 27 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 27 сентября призвал жителей региона соблюдать масочный режим. Руководитель региона поручил начать проверки. 

«Потихонечку посмотрели, сделали выводы по соблюдению масочного режима. Мы об этом переговорили с коллегами. <...> Я хочу сказать, надо подтянуть, потому что совсем расслабились. Вы начинайте отрабатывать», – прокомментировал Хабиров.

Руководитель региона также отметил, что из 30 проверенных торговых центров, шесть только в зеленой зоне – то есть, без нарушений. Он заявил, что нужно отрабатывать этот вопрос. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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