Глава Башкирии поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в республике
10:23, 27 сен 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 27 сентября призвал жителей региона соблюдать масочный режим. Руководитель региона поручил начать проверки.
«Потихонечку посмотрели, сделали выводы по соблюдению масочного режима. Мы об этом переговорили с коллегами. <...> Я хочу сказать, надо подтянуть, потому что совсем расслабились. Вы начинайте отрабатывать», – прокомментировал Хабиров.
Руководитель региона также отметил, что из 30 проверенных торговых центров, шесть только в зеленой зоне – то есть, без нарушений. Он заявил, что нужно отрабатывать этот вопрос.