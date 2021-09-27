Глава Башкирии поручил сократить число публичных мероприятий

10:40, 27 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сократить число публичных мероприятий. Это решение возникло во время заседания оперативного штаба по коронавирусу, отметил руководитель республики на совещании в правительстве.







«Я попросил базовые министерства максимально сократить количество публичных мероприятий. Наступила осень, у нас было бурное лето в этом плане, очень много хороших мероприятий провели. Давайте немножко займемся нашими рабочими делами», – поручил глава республики.

Радий Хабиров отметил, что будет сделано исключение для одного массового мероприятия, которое пройдет сегодня, 27 сентября.

«Единственное, Минпром, Минстрой и Минтранспорта, мы уже там и гостей пригласили. Сегодня мы проведем форум Транспорт Урала, но после этого, пожалуйста, сворачивайте», – заявил глава региона.

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