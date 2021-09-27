Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
22:33, 27 сен 2021
Российские школы должны сократить число контрольных и проверочных работ. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — сказано в указе президента. Поручение опубликовано на сайте Кремля.