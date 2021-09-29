В Уфе Марат Васимов избран председателем городского совета

11:10, 29 сен 2021

В Уфе депутаты горсовета пятого созыва избрали нового председателя Совета. Им стал представитель партии «Единая Россия» Марат Васимов.



Нового председателя поддержали большинство депутатов. За него проголосовал 31 человек из 34 присутствовавших.



«Большое спасибо за доверие. Мне очень приятно. Перед нами стоит важная задача – сделать Уфу краше, лучше, чтобы горожанам жилось комфортнее», — высказался Марат Васимов.

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Фото: с личной страницы Марата Васимова

Напомним, Марат Васимов является также директором одной из курпнейших фирм республики АО «Специализированный застройщик „Инвестиционно-строительный комитет Уфы“».