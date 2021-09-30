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Глава Башкирии посетил переполненный ковид-госпиталь

Глава Башкирии посетил переполненный ковид-госпиталь

20:10, 30 сен 2021

Радий Хабиров сегодня, 30 сентября, посетил переполненный Республиканский клинический инфекционный центр в Уфимском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Подчеркивается, что на данный момент в медучреждении 429 пациентов, при проектной вместимости госпиталя – 400 коек. Люди лежат в коридорах, ожидая свободных мест в палатах. При этом, по словам главврача Азата Мухаметзянова, среди тяжелых больных нет ни одного вакцинированного пациента. В тяжелом состоянии находятся 237 человек, 6 – в реанимации.

Радий Хабиров побывал в «красной зоне» инфекционного центра, пообщался с врачами и пациентами. Он поблагодарил врачей высокий профессионализм.


«Мы на постоянной основе мониторим заполняемость коечного фонда в медицинских учреждениях республики. Инфекционный центр в Зубово максимально заполнен, и врачи работают здесь в тяжелых условиях. Нас настораживает, что жители не вакцинируются против коронавируса. При этом мы видим, что не привитые жители часто переносят болезнь в тяжелой форме. Поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба примем ряд мер, направленных на повышение темпов вакцинации и сдерживание распространения инфекции», — пообещал глава региона.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба главы РБ
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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