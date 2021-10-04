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Глава Башкирии возмутился отношением властей к ветеранам

Глава Башкирии возмутился отношением властей к ветеранам

12:40, 04 окт 2021

Радий Хабиров рассказал о встрече с ветеранами и о том, что остался недоволен работой руководителей муниципалитетов. Свое возмущение он высказал на оперативном совещании в правительстве республики.

По словам главы региона, пожилые люди сообщили, что удостоверение «Дети войны» им вручали просто в управлении жилищного хозяйства. К пенсионерам не проявляли должного уважения и не потрудились их поздравить.

«Я думал, буду очень сильно ругаться. <...> Когда мы приняли решение по статусу «Дети войны», у нас была договоренность. Уж эти удостоверения, я понимаю, их там много – 186 тысяч было на тот момент – ну вручите по-человечески, большинство из этих людей не получали ни грамоты, ничего, это простые труженики», — высказался Радий Хабиров. 

Руководитель республики сообщил, что на сегодняшний день в республике раздать осталось еще около 10 тыс. удостоверений. Он поручил проконтролировать их вручение. 

«Вручите цветы, в школы пригласите этих людей. Есть масса организаций социальных, где это можно сделать так, чтобы у человека в памяти осталось», — подчеркнул глава Башкирии.
Напомним, в августе Радий Хабиров подписал указ о предоставлении единовременной выплаты гражданам, получившим статус «Дети войны». Это граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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