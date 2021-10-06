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Глава Башкирии проведет праздники в честь разгрома Наполеона

Глава Башкирии проведет праздники в честь разгрома Наполеона

09:52, 06 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился провести мероприятия в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Соответствующий документ появился на портале нормативно правовых актов. Из копии понятно, что руководитель региона намерен провести праздничные мероприятия в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Хабиров отмечает, что народы Башкирии внесли существенный вклад в защиту Родины.

Конкретный список мероприятий пока не озвучен. По всей видимости, его будет составлять специальный комитет, который образовали специально для этих целей.

Сообщается, что финансирование мероприятий будет производиться за счет внебюджетных источников, соответствующих бюджетов и смет исполнителей. Контролировать исполнение указа будет Администрация Хабирова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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