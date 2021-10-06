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Глава Башкирии поручил проверить места массового скопления людей

Глава Башкирии поручил проверить места массового скопления людей

17:58, 06 окт 2021

В Башкирии будут организованы массовые проверки ночных клубов, культурно-спортивных учреждений и междугородного общественного транспорта. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Глава региона Радий Хабиров напомнил, что на прошлой неделе внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Приняты некоторые ограничительные меры.

Так, с 4 октября посещать государственные или муниципальные учреждения культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Также сохраняется установленное ранее аналогичное требование в отношении ночных клубов (дискотек).

Радий Хабиров отметил, что не везде на местах ответственно подошли к соблюдению этих мер. В ходе проверок выявлены нарушения: отсутствует пропускной режим, посетителей пропускают без проверки установленных указом справок, без термометрии, сотрудники заведений не соблюдают масочный режим.



Второй этап ограничений вступает в силу с 12 октября. Доступ в торговые центры (комплексы), находящиеся в частной собственности музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, а также проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» будет возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста.

Радий Хабиров также поручил Минздраву республики совместно с правоохранительными органами организовать проверку процедуры выдачи медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации в государственных и частных клиниках.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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