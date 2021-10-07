Глава Башкирии перенес антиковидные ограничения на новую дату

10:40, 07 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Антиковидные ограничения, которые должны были вступить в силу 12 и 18 октября, перенесены на 27 октября.







Такое решение было принято для того, чтобы жители республики успели привиться против COVID-19 и получить сертификат. После 27 октября справка с отрицательным ПЦР-тестом приниматься не будет.

Напомним, в предыдущей версии указа с 12 октября вступали в силу ограничения на посещение торговых центров, частных театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, а также на междугородние поездки. Для посещения чего-либо или для покупки билета требовался один из 3 документов: сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение полугода заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Планировалось, что с 18 октября в таких же условиях окажутся салоны красоты, солярии, фитнес-центры, бассейны и общепит.

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