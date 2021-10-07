Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии перенес антиковидные ограничения на новую дату

Глава Башкирии перенес антиковидные ограничения на новую дату

10:40, 07 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Антиковидные ограничения, которые должны были вступить в силу 12 и 18 октября, перенесены на 27 октября.

Такое решение было принято для того, чтобы жители республики успели привиться против COVID-19 и получить сертификат. После 27 октября справка с отрицательным ПЦР-тестом приниматься не будет.

Напомним, в предыдущей версии указа с 12 октября вступали в силу ограничения на посещение торговых центров, частных театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, а также на междугородние поездки. Для посещения чего-либо или для покупки билета требовался один из 3 документов: сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение полугода заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Планировалось, что с 18 октября в таких же условиях окажутся салоны красоты, солярии, фитнес-центры, бассейны и общепит.

Читайте также:

В Башкирии глава района потерял из-за ковида трех пожилых родственников
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: