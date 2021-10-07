Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии уволился глава района

В Башкирии уволился глава района

13:58, 07 окт 2021

Глава Аургазинского района Зуфар Идрисов покидает свой пост. Об этом он сообщил в социальных сетях. 

Свой пост Зуфар Идрисов занимал в течение 8 лет. Он подчеркнул, что район неоднократно лидировал по показателям социально-экономического развития благодаря совместным усилиям местных жителей и администрации. Экс-руководитель поблагодарил коллег и руководителей социальных учреждений за помощь и плодотворную работу, а граждан - за понимание. 

«Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, успехов, большого человеческого счастья и неиссякаемых жизненных сил в реализации всех добрых начинаний», — высказался Зуфар Идрисов. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Зуфара Идрисова
Теги: Аургазинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: