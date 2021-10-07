В Башкирии уволился глава района

13:58, 07 окт 2021

Глава Аургазинского района Зуфар Идрисов покидает свой пост. Об этом он сообщил в социальных сетях.







Свой пост Зуфар Идрисов занимал в течение 8 лет. Он подчеркнул, что район неоднократно лидировал по показателям социально-экономического развития благодаря совместным усилиям местных жителей и администрации. Экс-руководитель поблагодарил коллег и руководителей социальных учреждений за помощь и плодотворную работу, а граждан - за понимание.

«Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, успехов, большого человеческого счастья и неиссякаемых жизненных сил в реализации всех добрых начинаний», — высказался Зуфар Идрисов.

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Фото: с личной страницы Зуфара Идрисова