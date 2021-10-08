В Башкирии для невакцинированных жителей начнут вводить ограничительные меры

10:23, 08 окт 2021

В республике продолжается введение ограничительных мер для невакцинированных жителей.







С 12 октября в Башкирии вступят в силу новые правила, в соответствии с которыми попасть в торговые центры, находящиеся в частной собственности музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста.

Например, в ТРК «Иремель» действует система автоматической термометрии на входах. С 12 октября на входе в ТРК будут запрашивать сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста. Об этом агентству «Башинформ» рассказал директор ТРК Ильдар Хайбуллин. Он сообщил, что будет запрашиваться наличие документа, подтверждающего личность гражданина. А сотрудники охраны с помощью смартфонов будут считывать QR-код и, соответственно, получать информацию. Также действуют сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста (72 часа). С 27 октября ПЦР-тест, согласно Указу Главы, действовать не будет», — сказал Ильдар Хайбуллин.



В торговых центрах Уфы уже приобретается дополнительное оборудование.









В кинотеатрах любых форм собственности тоже вводятся ограничения. Для разъяснения работы в рамках Указа Главы заместитель министра культуры Ранис Алтынбаев провёл онлайн-совещание в формате ВКС. В совещании приняли участие представители более 50 муниципальных и частных кинотеатров и ГУП кинотеатра «Родина».



Замминистра сообщил, что допустимая наполняемость зала по-прежнему остаётся в 100-процентном значении. Дети до 18 лет могут посещать эти учреждения без предоставления вышеуказанных документов, если у них есть защитная медицинская маска.

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