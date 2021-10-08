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В Башкирии решил уволиться еще один глава района

В Башкирии решил уволиться еще один глава района

12:20, 08 окт 2021

По информации пресс-службы администрации Буздякского района, Азат Арсланов решил покинуть пост по собственному желанию. Причина ухода осталась неизвестна. Тем не менее на внеочередном заседании Совета муниципалитета он поблагодарил бывших коллег за сотрудничество. Известно, что новый глава района будет определен в ходе конкурсной процедуре.

— Азат Маратович также рассказал, кто будет исполнять обязанности главы района ближайшее время. За эту работу возьмется Ильнур Игдиев, — подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

О временно исполняющем обязанности известно, что ранее он был первым замом главы в Аскинском районе. Говоря точнее, Ильнур Игдиев курировал аграрные вопросы. Напомним, ранее редакция рассказывала о переменах в руководстве Аургазинского района Башкирии. Покидая свой пост, Зуфар Идрисов отметил, что за восемь лет его команда добилась хороших результатов, и пожелал землякам дальнейших успехов.

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Источник: proural.info
Фото: Азат Арсланов
Теги: Буздякский район
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