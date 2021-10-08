Мэром города Стерлитамака временно назначили Рустема Газизова

18:45, 08 окт 2021

Сегодня, 8 октября, Владимир Куликов, мэр Стерлитамака, заявил о своей отставке. Стало известно, кто временно займет его должность.



Временно исполняющим обязанности мэра Стерлитамака назначен 38-летний Рустем Газизов. До вчерашнего дня он занимал пост заместителя мэра Уфы.



Владимир Куликов провёл на посту мэра города пять лет. На личной странице в социальных сетях экс-сити-менеджер поблагодарил жителей города за доверие, а сотрудников администрации за поддержку.



Читайте также: В Стерлитамаке мэр города Владимир Куликов сообщил об увольнении

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram