Мэром города Стерлитамака временно назначили Рустема Газизова
18:45, 08 окт 2021
Сегодня, 8 октября, Владимир Куликов, мэр Стерлитамака, заявил о своей отставке. Стало известно, кто временно займет его должность.
Временно исполняющим обязанности мэра Стерлитамака назначен 38-летний Рустем Газизов. До вчерашнего дня он занимал пост заместителя мэра Уфы.
Владимир Куликов провёл на посту мэра города пять лет. На личной странице в социальных сетях экс-сити-менеджер поблагодарил жителей города за доверие, а сотрудников администрации за поддержку.
Источник:
bash.news
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