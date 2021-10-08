Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Мэром города Стерлитамака временно назначили Рустема Газизова

Мэром города Стерлитамака временно назначили Рустема Газизова

18:45, 08 окт 2021

Сегодня, 8 октября, Владимир Куликов, мэр Стерлитамака, заявил о своей отставке. Стало известно, кто временно займет его должность.

Временно исполняющим обязанности мэра Стерлитамака назначен 38-летний Рустем Газизов. До вчерашнего дня он занимал пост заместителя мэра Уфы.

Владимир Куликов провёл на посту мэра города пять лет. На личной странице в социальных сетях экс-сити-менеджер поблагодарил жителей города за доверие, а сотрудников администрации за поддержку.

Читайте также:

В Стерлитамаке мэр города Владимир Куликов сообщил об увольнении
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Теги: руководство городов и районов Стерлитамакский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: