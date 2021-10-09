Глава Башкирии заявил о готовности принять зимнюю Олимпиаду в республике

19:08, 09 окт 2021

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что республика в силах подготовить инфраструктуру для проведения зимней Олимпиады.







«Мы на летние [Игры] никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые.



Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», –приводит слова Хабирова ТАСС.



Напомним, что сообщалось о намерении Республики Башкортостан подать заявку для проведения зимней Олимпиады в 2030 году в Уфе.

Читайте также: Уфа может стать городом проведения Зимних Олимпийских игр 2030 года

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



