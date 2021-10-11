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Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей с Днем Республики

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей с Днем Республики

13:34, 11 окт 2021

Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии и поздравил их с Днем республики. Свои пожелания он написал в социальных сетях.



Глава региона подчеркнул, что целью своей работы и работы своей команды видит улучшения качества жизни в Башкирии. Он пожелал местным жителям мира и добра. 

«С Днем республики, уважаемые жители! Наша задача, задача нашей команды – делать все, чтобы качество жизни в нашем регионе улучшалось с каждым годом, чтобы каждый человек в Башкирии чувствовал себя дома. И это наша цель», — сообщил Радий Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Уфа
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