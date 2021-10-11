Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей с Днем Республики
13:34, 11 окт 2021
Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии и поздравил их с Днем республики. Свои пожелания он написал в социальных сетях.
Глава региона подчеркнул, что целью своей работы и работы своей команды видит улучшения качества жизни в Башкирии. Он пожелал местным жителям мира и добра.
«С Днем республики, уважаемые жители! Наша задача, задача нашей команды – делать все, чтобы качество жизни в нашем регионе улучшалось с каждым годом, чтобы каждый человек в Башкирии чувствовал себя дома. И это наша цель», — сообщил Радий Хабиров.