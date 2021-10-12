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Глава Башкирии высказался о ситуации с COVID-19

Глава Башкирии высказался о ситуации с COVID-19

08:32, 12 окт 2021

Сегодня, 12 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров высказался об эпидемиологической ситуации. В частности, он напомнил о втором этапе введения антиковидных ограничений в общественных местах.

«На душе тревога. Ситуация остается крайне тяжелой. Довольно высокий темп роста заболевших. Самое тяжелое, что выросла смертность – в этой связи мы приняли ряд решений», - сказал он.

Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с просьбой проконтролировать соблюдение новых мер. Напомним, что ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня в частных музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах, кинотеатрах, концертных залах и дворцах культуры – попасть в эти места смогут только при наличии сертификата о вакцинации или же справки о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе.

С 18 октября аналогичные правила необходимо будет соблюдать при посещении СПА-салонов, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов и ресторанов с кафе. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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