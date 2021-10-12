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Урала Кильсенбаева назначили первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии

Урала Кильсенбаева назначили первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии

09:01, 12 окт 2021

Урал Кильсенбаев назначен первым заместителем руководителя администрации главы республики по внутренней политике. Такое решение содержится в указе главы РБ от 12 октября, заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Ранее, в ноябре 2018 года, Урал Кильсенбаев был назначен начальником управления главы РБ по общественно-политическому развитию.

Справка:
Кильсенбаев Урал Тагирович родился 1 июля 1982 года в селе 2-е Юлдыбаево Кугарчинского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.
Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом Государственного комитета Башкирии по молодёжной политике.
В 2007–2009 годах – начальник отдела Государственного комитета РБ по молодёжной политике.
В 2009–2011 годах – начальник отдела Министерства молодёжной политики и спорта РБ.

В 2011–2012 годах – начальник отдела Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре.
В 2012–2015 годах – председатель Комитета по молодёжной политике администрации городского округа город Уфа.
В 2015–2018 годах – глава администрации Советского района городского округа город Уфа.
В 2018–2021 годах – начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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