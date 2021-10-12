В Башкирии вновь ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет
09:06, 12 окт 2021
Радий Хабиров ввел самоизоляцию для пожилых людей. Ограничения будут действовать для невакцинированных людей возраста 65+ лет.
Радий Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии рассказал, что в Башкирии вводится самоизоляция для пожилых людей, которые еще не успели вакцинироваться от коронавируса.
Глава региона объяснил, что ограничения будут действовать со вторника, 13 октября.
- Это касается только тех, кто не вакцинировался. Тех, кто вакцинирован, эта норма не касается. Поэтому я прошу подготовить механизмы, как мы будет все администрировать. Но, подчеркиваю, что ограничения будут с 13 числа, - заявил Хабиров в прямом эфире.