Бывший главный гаишник Башкирии вошел в антикоррупционный комитет Госдумы

20:04, 12 окт 2021

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов отработал сегодня свой первый рабочий день в Госдуме – он вошел в комитет против коррупции. Об этом сообщил Рустем Ахмадинуров, руководитель «Единой России» в Башкирии.







Сам Гильмутдинов поблагодарил за поддержку всех, кто был с ним рядом на пути к новому месту и записал видео с нового рабочего места.

- Я получил много наказов, которые обязуюсь исполнить. Спасибо вам за доверие и поддержку, - сказал новоиспеченный чиновник.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Подписчики поздравили его с новым местом работы и пожелали удачи.Динар Гильмутдинов много лет занимал пост главного Госавтоинспектора республики, спустя 16 лет службы он покинул руководящую должность и баллотировался в Госдуму.