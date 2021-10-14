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Глава Башкирии уверен что антиковидные правила работают

Глава Башкирии уверен что антиковидные правила работают

18:33, 14 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что жители региона услышали последние послания властей.

В пресс-службе главы региона сообщили, что заседание прошло днем 14 октября. Чиновники говорили о разных вещах, в том числе о темпах вакцинации.

- Растущее число тех, кто делает прививку, говорит о том, что наши меры убеждения начали работать. И люди нас услышали, - объяснил Хабиров.

Также глава республики пообещал усилить работу в усилении темпов вакцинации. По его словам, только так республика сможет добиться коллективного иммунитета.

Напомним, что с 12 октября в Башкирии действуют новые правила, направленные на борьбу с коронавирусом. При входе в торговые центры, автобусы, кинотеатры и прочие места скопления людей жители республики должны показывать сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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