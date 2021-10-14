Глава Башкирии ответил бизнесу пострадавшему из-за ковид ограничений
19:05, 14 окт 2021
В Башкирии некоторые владельцы малого и среднего бизнеса возмутились введенными в республике ограничениями по коронавирусу. Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании совета по правам человека отметил, что правительство республики оказывало поддержку предпринимателям.
«Мы всегда очень деликатно относились к проблемам бизнеса. У нас было два полноценных пакета мер поддержки экономики, третий сейчас реализовывается. Если будет дальше так идти, мы разработаем еще один. С одной стороны, мы залезли в ваш карман этими ограничениями, с другой стороны – мы попробуем это компенсировать», – отметил глава республики.
При этом Радий Хабиров подчеркнул, что ограничительные меры были вынужденными – в республике наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. К тому же, в регионе 1,5 млн людей прошли вакцинацию – а это значит, что у бизнеса есть клиенты, которые смогут получать услуги и товары.
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