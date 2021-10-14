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Глава Башкирии ответил бизнесу пострадавшему из-за ковид ограничений

Глава Башкирии ответил бизнесу пострадавшему из-за ковид ограничений

19:05, 14 окт 2021

В Башкирии некоторые владельцы малого и среднего бизнеса возмутились введенными в республике ограничениями по коронавирусу. Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании совета по правам человека отметил, что правительство республики оказывало поддержку предпринимателям.

«Мы всегда очень деликатно относились к проблемам бизнеса. У нас было два полноценных пакета мер поддержки экономики, третий сейчас реализовывается. Если будет дальше так идти, мы разработаем еще один. С одной стороны, мы залезли в ваш карман этими ограничениями, с другой стороны – мы попробуем это компенсировать», – отметил глава республики.

При этом Радий Хабиров подчеркнул, что ограничительные меры были вынужденными – в республике наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. К тому же, в регионе 1,5 млн людей прошли вакцинацию – а это значит, что у бизнеса есть клиенты, которые смогут получать услуги и товары.


«Мы ведь не год назад эти ограничения ввели. Сейчас существует нормальная база потребителей, которые уже прошли вакцинацию. Я верю, что наши ограничения не будут действовать долгий период. Однако не обижайтесь, если мы будем принимать жесткие меры вплоть до закрытия при несоблюдении мер», – отметил руководитель республики.
Радий Хабиров отметил, что все меры строго прорабатывались. Правительство республики учитывало все обстоятельства и последствия.
«Если бы мы не закрылись сейчас, мы бы столкнулись с очень большими трудностями в виде нехватки коек, кислорода. Вы же не на Луне живете, знаете, что происходит», – подытожил Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения
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