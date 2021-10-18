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Глава Башкирии сообщил о рекорде вакцинации

Глава Башкирии сообщил о рекорде вакцинации

12:56, 18 окт 2021

В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве РБ Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что 18 октября в республике вступает в силу новый этап ограничений.

— В целом, наши действия направлены на то, чтобы увеличить количество людей, которые проходят вакцинацию. На данный момент эти меры дают положительные сдвиги. У нас за субботу вакцинировались одним компонентом 27 тысяч человек. Это хорошая динамика, рассказал руководитель региона. — К сожалению, не все люди понимают важность и значимость этих норм, и людей надо убеждать. 

По данным министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на текущий момент в республике необходимо привить два миллиона 484 тысячи человек. По состоянию на 10.00 18 октября в республику поставлено 1,91 миллиона доз вакцины. Вакцинированы первым компонентом 1 436 045 жителей республики — это 57,8 процента от населения, подлежащего вакцинации или 46 процентов от общего количества жителей республики. Полностью вакцинацию от ковида в Башкирии завершили 1 260 355 человек.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии вакцинация коронавирусные ограничения
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