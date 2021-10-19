Рустам Галеев назначен заместителем мэра Уфы по экономическим вопросам

09:11, 19 окт 2021

Заместителем главы администрации Уфы назначен Рустам Галеев. Об этом сообщил сити-менеджер Сергей Греков на оперативном совещании в мэрии. Рустам Галеев будет курировать экономические вопросы.







«Этот блок у нас очень важный. Предстоит большая работа в преддверии 450-летия Уфы. Перед нами стоят много целей и задач, которые необходимо выполнять», — подчеркнул Сергей Греков.



Рустам Галеев родился в 1983 году в Туймазинском районе республики. Он получил образование в Башкирском государственном аграрном университете, учился по специальности «Финансы и кредит». Имел опыт работы в структуре ПАО «Газпром».

С 2016 по 2018 годы он трудился в Центре поддержки предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии. В октябре 2018 года стал директором АНО «Агентство РБ по предпринимательству». С апреля 2019 года занял пост генерального директора АО «Региональная лизинговая компания РБ».

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Фото: пресс-служба администрации Уфы