Путин освободил от занимаемого поста прокурора Башкирии Владимира Ведерникова

08:33, 20 окт 2021

Глава государства Владимир Путин подписал указ об освобождении с поста прокурора Башкирии 47-летнего Владимира Ведерникова.







Кроме г-на Ведерникова президент России лишил постов еще трех руководителей региональных надзорных ведомств - Вологодской области - Александра Гринева, Пензенской области - Натальи Канцеровой и Ленинградской области - Бориса Маркова.Напомним, заявление об отставке Владимир Ведерников написал сам. Причиной увольнения главного прокурора РБ стали кадровые рокировки в российской прокуратуре. Так, с достижением предельного 70-летнего возраста для службы ушел с поста первого зампрокурора РФ Александр Буксман. А Владимира Ведерникова считают креатурой г-на Буксмана, который находился на своем высоком посту 15 лет. Зато приехавший из Москвы г-н Ведерников, где он трудился зампрокурора, проработал в Башкирии всего полтора года – указ президента страны о его назначении в Уфу появился 30 декабря 2019 года.

Владимир Ведерников сменил в этом кресле Андрея Назарова, который после разоблачения высокопоставленных башкирских прокуроров, бравших взятки за прекращение уголовных дел, возглавил надзорное ведомство Курганской области.



Башкирская общественность ожидала от вновь назначенного главы надзорного ведомства чистки загнивших прокурорских рядов, но Владимир Ведерников так и не успел проявить себя.



Буквально за несколько недель до отставки Владимира Викторовича прокуратуру Башкирии покинул заместитель г-на Ведерникова Валерий Кузьмин – он теперь будет трудится первым зампрокурора Нижегородской области. О новом месте работы Владимира Ведерникова пока ничего не известно.

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