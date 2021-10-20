Депутаты отложили вопрос об отмене «сухого закона» в Башкирии
14:01, 20 окт 2021
В Башкирии депутаты отложили рассмотрение законопроекта об отмене ограничений на продажу алкоголя в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного собрания – Курултая РБ.
По словам председателя парламента Константина Толкачева, за отмену ограничений на продажу спиртного с 3 по 6 января выступают представители Министерства торговли и услуг республики. Они считают, что это должно сократить количество отравлений некачественной алкогольной продукцией. Однако данный законопроект нуждается в доработке, необходимо провести качественный анализ статистики.
«Вопрос не требует спешки: до Нового года еще есть время. Руководители фракций пришли к единому мнению о том, что рассмотрение законопроекта необходимо отложить», — сообщил Константин Толкачев.