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Депутаты отложили вопрос об отмене «сухого закона» в Башкирии

Депутаты отложили вопрос об отмене «сухого закона» в Башкирии

14:01, 20 окт 2021

В Башкирии депутаты отложили рассмотрение законопроекта об отмене ограничений на продажу алкоголя в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного собрания – Курултая РБ. 

По словам председателя парламента Константина Толкачева, за отмену ограничений на продажу спиртного с 3 по 6 января выступают представители Министерства торговли и услуг республики. Они считают, что это должно сократить количество отравлений некачественной алкогольной продукцией. Однако данный законопроект нуждается в доработке, необходимо провести качественный анализ статистики.

«Вопрос не требует спешки: до Нового года еще есть время. Руководители фракций пришли к единому мнению о том, что рассмотрение законопроекта необходимо отложить», — сообщил Константин Толкачев. 

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Источник: gorobzor.ru
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