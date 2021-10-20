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В правительстве России объяснили отказ регионов от плановой медицинской помощи

В правительстве России объяснили отказ регионов от плановой медицинской помощи

14:54, 20 окт 2021

Отказ регионов от оказания населению плановой медицинской помощи связан с необходимостью лечения больных коронавирусом.

Речь идет о тех, кто не переболел ранее или не вакцинировался, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября во время конференц-колла с журналистами.


«В некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой [что приходится отказываться от плановой медицинской помощи]. Это чрезвычайно печально и опасно, когда количество заболевших уже таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая людей возможности получить планово медпомощь. Это плохо. Но это реальность, и в первую очередь она вызвана тем, что в этих регионах в больницах больше всего помогают тем, кто не болел и не вакцинировался», — пояснил Песков.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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