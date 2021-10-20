В России объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

17:24, 20 окт 2021

Президент России Владимир Путин сегодня, 20 октября, принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, чтобы сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Он озвучил это в ходе сегодняшнего совещания о ситуации с COVID-19.







Напомним, меры призваны замедлить распространения коронавируса в регионах, где наблюдается особенно сложная эпидемиологическая ситуация. В числе субъектов, в которых наблюдается напряженность, министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал и Башкирию.



— Сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи я, конечно, поддерживаю предложение об объявлении нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября, — сказал Путин.

При этом он отметил, что в каждом регионе складывается своя эпидемиологическая обстановка, и их главы вольны продлить нерабочие дни в зависимости от коронавирусной статистики. Напомним, Башкирия вошла в список Роспотребнадзора с худшими показателями. По словам Владимира Путина, региональные власти могут ввести выходные уже с 23 октября.

— У вас есть соответствующие полномочия, — обратился он к главам регионов.

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