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В Башкирии отказались от введения дополнительных нерабочих дней

В Башкирии отказались от введения дополнительных нерабочих дней

20:55, 20 окт 2021

Сегодня, 20 октября, прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством главы Башкирии Радия Хабирова

На заседании приняли решение объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочим. Дополнительные нерабочие дни вводиться не будут, передали в пресс-службе правительства. 

«Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин на совещании с членами правительства страны поддержал инициативу об объявлении периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября», – прокомментировал Радий Хабиров.
Министр здравоохранения Максим Забелин в свою очередь охарактеризовал ситуацию с ковидом в регионе, как тяжелую, но стабильную. 

Ранее на совещании с членами правительства в прямом эфире президент России Владимир Путин поддержал идею сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. С соответствующей инициативой накануне выступила вице-премьер Татьяна Голикова в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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