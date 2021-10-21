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Тамару Тансыккужину избрали вице-спикером Курултая Башкирии

Тамару Тансыккужину избрали вице-спикером Курултая Башкирии

10:54, 21 окт 2021

Сегодня, 21 октября, на заседании Госсобрания-Курултая Башкирии заместителем председателя парламента депутаты избрали члена Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Тамару Тансыккужину. 

«Тамара Тансыккужина пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу», – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

Тамара Тансыккужина родилась в 1978 году в Набережных Челнах, закончила Стерлитамакский государственный педагогический институт, Башкирский государственный университет. Свою карьеру начинала как спортсмен-инструктор, с 2002 года – спортсмен, заместитель председателя Центрального шашечного клуба «Башкортостан». В 2021 году стала спортсменом-инструктором ФГБУ «Центр подготовки спортивных команд России». Была в составе Общественной палаты Башкирии первого, второго, четвертого составов. Замужем, имеет двух дочерей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Курултая Башкирии
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