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В Башкирии депутат назвал ситуацию со счетами за отопление в республике катастрофической

В Башкирии депутат назвал ситуацию со счетами за отопление в республике катастрофической

16:12, 21 окт 2021

Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Дмитрий Чувилин 21 октября на заседании парламента назвал ситуацию со счетами за отопление в республике катастрофической.

«У нас просто катастрофическая ситуация, в том числе в Уфе сложилась. Я по поводу тех квитанций за отопление, которые у нас за сентябрь людям пришли. Буквально пять дней отапливали и требуют у них оплаты за месяц… Это ужас какой-то творится. Создаётся ощущение, что людей просто хотят ограбить», - сказал он.

Чувилин отметил, что люди уже «ни во что не ставят» рабочую группу по отоплению, потому что подобная ситуация повторяется каждый раз.

Руководитель рабочей группы, депутат от «Единой России» Николай Хорошилов заявил, что все ресурсоснабжающие организации России взимают плату в соответствии с правилами сбора коммунальных платежей, которые утверждается постановлением Правительства страны.

«Те дома, где нет общедомовых приборов учета тепловой энергии, там за неполный месяц подачи отопления плата взимается по нормативу за полный месяц», - сказал он.
Хорошилов рассказал, что очередное заседание рабочей группы проводилось вчера, 20 октября, где были представители ресурников.

Между тем председатель парламента Башкирии Константин Толкачев поручил вновь запланировать проведение заседания рабочей группы по отоплению 26 октября и привлечь к нему больше публичности, чтобы услышать все мнения.

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Источник: ufa.aif.ru
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