Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов покинул свой пост

18:17, 21 окт 2021

Ростислав Мурзагулов по собственному желанию покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии. Об этом он сообщил сегодня, 21 октября, в прямом эфире на своей странице в Instagram.



«Я прошу меня извинить за это решение. Возможно, я не оправдал чьи-то ожидания, не рассчитал свои силы. <...> Я остаюсь членом общественной палаты», — высказался Ростислав Мурзагулов.









Экс-глава Общественной палаты РБ сообщил, что переходит на штатную работу в ФК «Уфа».

«Мне интересно книжки писать, музыкой заниматься, театр оказался безумно интересным занятием, мне поступило предложение помочь поставить пьесу», — поделился другими своими планами Ростислав Мурзагулов.

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Фото: соцсети