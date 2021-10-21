Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов покинул свой пост
18:17, 21 окт 2021
Ростислав Мурзагулов по собственному желанию покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии. Об этом он сообщил сегодня, 21 октября, в прямом эфире на своей странице в Instagram.
«Я прошу меня извинить за это решение. Возможно, я не оправдал чьи-то ожидания, не рассчитал свои силы. <...> Я остаюсь членом общественной палаты», — высказался Ростислав Мурзагулов.
Экс-глава Общественной палаты РБ сообщил, что переходит на штатную работу в ФК «Уфа».
«Мне интересно книжки писать, музыкой заниматься, театр оказался безумно интересным занятием, мне поступило предложение помочь поставить пьесу», — поделился другими своими планами Ростислав Мурзагулов.